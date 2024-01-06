В Ханкенди обнаружено значительное количество боеприпасов

БАКУ /Trend/ - В городе Ханкенди сотрудниками полиции продолжаются мероприятия по очистке территории от боеприпасов и взрывчатых веществ.

Как сообщает в субботу Trend, информацию об этом распространило МВД Азербайджана.

Согласно информации, на территории города было обнаружено 2 автомата АКС-74, 1 - АК-74М, 4 - АК-47, 1 - АК-103, 4 - АКМС, 5 - АК-74, 2 охотничьих ружья марки "ТОЗ", 1 пистолет АПС, 2 пистолета Макарова, 6 гранат, 1 пулемет ПК, 2 536 патронов различного калибра, 4 штык-ножа, 39 патронных гребней и 30 коробчатых магазинов.

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