Названо количество грузового транспорта, ожидающего проезда на ТПП Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В настоящее время на таможенном посту "Ханоба" проезда ожидают 5 грузовых автомобилей.

Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Агентство наземного транспорта при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.

Отмечено, что на таможенном посту "Самур" проезда ожидают 45 грузовых автомобилей, "Мазымгара"- 16, "Красный Мост" - 65, "Билясувар" - 38, "Астара" - 7 грузовых автомобилей.

"Агентство продолжает информировать перевозчиков о количестве грузовых автомобилей на таможенно-пропускных пунктах, что позволяет им действовать в соответствии с текущей ситуацией при планировании рейсов", - говорится в сообщении.

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