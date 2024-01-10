В Баку выпал первый снег (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - Как и ожидалось по прогнозам, в Баку сегодня пошел снег.

Trend представляет кадры первого снега в столице:

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, сегодня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность.

Есть вероятность, что в течение дня будут периодически выпадать осадки, днем местами пройдет мокрый снег. К вечеру он будет постепенно сокращаться. Сильный северо-западный ветер днем ослабнет.

Температура воздуха ночью и днем составит 3-7 градусов тепла. Атмосферное давление повысится с 761 до 765 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80 процентов.

В некоторых районах Азербайджана местами ожидаются осадки (снег и мокрый снег). Есть вероятность, что они будут интенсивными в отдельных местах. Временами будет туман. Умеренный западный ветер будет периодически усиливаться ночью и утром в отдельных местах.

Температура воздуха ночью составит 0-5 градусов тепла, днем - 5-9 градусов тепла, в горах ночью и днем будет 0-5 градусов мороза.

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