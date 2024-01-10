Отложено заседание Исполкома АФФА в Гяндже

БАКУ /Trend/ - Заседание Исполнительного комитета АФФА, которое должно было состояться 11 января в Гяндже, отложено.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на Idman.biz, это связано с тем, что президент Ассоциации Ровнаг Абдуллаев, который также должен был участвовать в церемонии открытия в Гяндже футбольной академии, не сможет прибыть в Гянджу по причине ухудшившегося состояния здоровья.

Церемония открытия академии и заседание Исполкома в Гяндже отложены на неопределенный срок.

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