TƏBİB провел расследование в связи с вызовом скорой помощи для 15-летней девочки, выпавшей с балкона

БАКУ /Trend/ - Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB) было проведено соответствующее расследование в связи с поступившим вызовом для Аян Аслановой по адресу: Абшеронский район, поселок Масазыр, Физули 49.

В ответ на запрос Trend в четверг в TƏBİB сообщили, что в соответствии с результатами расследования, медсестра (диспетчер) отделения скорой и неотложной медицинской помощи Абшеронской центральной районной больницы, не выполнив в полном объеме своих обязательств по трудовому договору, получила выговор в соответствии с требованиями трудового законодательства в качестве дисциплинарного взыскания за допущенную ошибку в работе, а также полностью отстранена от оказания услуг в сфере скорой неотложной медицинской помощи. В то же время, начальнику этого отделения было вынесено письменное предупреждение за допущенный при выполнении трудовой функции недочет.

Отметим, что выпавшая 3 января с балкона 15-летняя Аян Асланова была помещена на лечение в отделение реанимации Клинического медицинского центрана. Позже ее перевели в отделение травматологии.

Состояние пациентки оценивается как средней степени тяжести, планируется операция.

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