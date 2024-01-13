Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования турецкой стороне

БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования министру национальной обороны Турецкой Республики Яшару Гюлеру.

Об этом сообщает в субботу Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

«Меня крайне опечалило известие о гибели и ранении военнослужащих ВС Турции в результате вероломного нападения членов террористической организации в районе операции в «Пенче-Килит» 12 января.

Ваша боль – наша боль.

Мы решительно осуждаем все формы терроризма.

Мы всегда стоим рядом и поддерживаем братские Вооруженные силы Турции в жестокой борьбе с терроризмом.

Я разделяю боль близких погибших турецких солдатов и выражаю глубочайшие соболезнования их семьям. Я молюсь об исцелении всех раненых.

Аллах ряхмят элясин», - говорится в соболезновании.