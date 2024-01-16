В Азербайджане в настоящее время ветеранам назначается соцвыплата в размере 80 манатов - Анар Алиев (Дополнено)

Новость дополнена, добавлены подробности (Первая версия была опубликована в 12:59)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в настоящее время ветеранам назначается социальная выплата в размере 80 манатов.

Как сообщает во вторник Trend, об этом на пресс-конференции сказал заместитель министра труда и социальной защиты населения Азербайджана Анар Алиев.

"Министерством проводится определенная работа по вопросу трудоустройства ветеранов. Думаю, что в дальнейшем может быть рассмотрен вопрос об увеличении социальных выплат населению", - сказал А.Алиев.

Отметим, что в прошлом году Государственным фондом социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана были выплачены социальные пособия 482 тысячам человек, а 377 тысячам человек - президентские пенсии.

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