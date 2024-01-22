Вдоль платной дороги Баку-Губа-граница с РФ установлены знаки радаров и видеокамеры

БАКУ /Trend/ - На новой платной автомагистрали Баку-Губа-государственная граница с Российской Федерацией установлены дорожные знаки ограничения максимальной скорости.

Когда дорога была введена в эксплуатацию, в социальных сетях стали широко распространяться видеоролики о движении автомобилей там на высоких скоростях. После этого на дороге были установлены знаки с указанием ограничения скорости в 110 км/ч.

20 января во время посещения Аллеи шехидов председатель правления Агенства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов сказал журналистам, что на платной дороге нет радаров и средств наблюдения.

Как сообщает Trend со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, сегодня вдоль дороги уже установлены знаки радаров и видеокамеры.

На 129-километровом платном участке автодороги Баку-Губа-государственная граница с Российской Федерацией максимальная скорость составляет 110 км/ч. Дорожные знаки ограничения максимальной скорости установлены на всем протяжении дороги от начала, где расположен пункт оплаты за проезд Ени Яшма, до конечной точки – пункта оплаты за проезд Ени Судур. Кроме того, в ближайшее время на дороге планируется установить радары и другое специальное техническое оборудование. Вдоль дороги уже установлены знаки радаров и видеокамеры.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!