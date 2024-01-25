Увеличивается количество автобусов в Баку, работающих по системе безналичной оплаты

БАКУ /Trend/ - Азербайджанское агентство наземного транспорта, подведомственное министерству цифрового развития и транспорта, продолжает работу по ускорению перехода на систему безналичной оплаты в субъектах, осуществляющих пассажирские перевозки.

Об этом сообщили Trend в четверг в агентстве.

Так, с 27 января по системе безналичной оплаты будет функционировать регулярный внутригородской маршрут №22, действующий в направлении: жилой массив "НЗС" - поселок Сабунчи, улица А.Алиева, а с 28 января - маршрут №93, связывающий железнодорожную станцию Сабунчи со станцией метро "Дарнагюль".

Отметим, что из 180 действующих по городу Баку маршрутов 102 подключены к системе безналичных платежей. В 2023 году в 375 автобусах, работающих на 14 маршрутах, была применена карточная система.

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