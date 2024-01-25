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Увеличивается количество автобусов в Баку, работающих по системе безналичной оплаты

Общество Материалы 25 января 2024 16:14 (UTC +04:00)
Увеличивается количество автобусов в Баку, работающих по системе безналичной оплаты

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Азербайджанское агентство наземного транспорта, подведомственное министерству цифрового развития и транспорта, продолжает работу по ускорению перехода на систему безналичной оплаты в субъектах, осуществляющих пассажирские перевозки.

Об этом сообщили Trend в четверг в агентстве.

Так, с 27 января по системе безналичной оплаты будет функционировать регулярный внутригородской маршрут №22, действующий в направлении: жилой массив "НЗС" - поселок Сабунчи, улица А.Алиева, а с 28 января - маршрут №93, связывающий железнодорожную станцию Сабунчи со станцией метро "Дарнагюль".

Отметим, что из 180 действующих по городу Баку маршрутов 102 подключены к системе безналичных платежей. В 2023 году в 375 автобусах, работающих на 14 маршрутах, была применена карточная система.

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Увеличивается количество автобусов в Баку, работающих по системе безналичной оплаты
Увеличивается количество автобусов в Баку, работающих по системе безналичной оплаты
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