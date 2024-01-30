В Азербайджане 43 процента обращений по инвалидности оказываются правдивыми - Анар Байрамов

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане 43 процента обращений по инвалидности оказываются правдивыми и находят свое подтверждение.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил председатель правления Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана Анар Байрамов в ходе пресс-конференции по итогам 2023 года.

"Поддельные заключения для назначения инвалидности все еще существуют. В целях предотвращения подобных случаев, назначение инвалидности будет осуществляться посредством видеонаблюдения", - отметил А.Байрамов.

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