НПО Азербайджана провели брифинг, посвященный негативным последствиям работ на золотоносном месторождении в Армении

БАКУ /Trend/ - Коалиция "Environmental Protection First" провела брифинг для СМИ, посвященный негативному воздействию эксплуатации золотоносного месторождения "Амулдаг" на окружающую среду и экологию стран региона.

Как сообщает в пятницу Trend, выступивший на брифинге председатель Общественного совета при министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана Амин Мамедов сообщил, что отчет об оценке воздействия на окружающую среду работ, проводимых на месторождении золота "Амулдаг" (Амулсар), не обнародован до сих пор.

"Ситуация дошла до того, что даже внутри Армении прозвучало заявление протеста с требованием приостановки работ горнодобывающей промышленности на этом месторождении, наносящем ущерб окружающей среде. Деятельность этого месторождения, представляющего серьезную угрозу биоразнообразию и водным ресурсам, ведет к негативным последствиям для всего региона", - отметил он.

Председатель Общественного объединения экологического просвещения и мониторинга Гамза Юсубова заявила, что эксплуатация золотоносного месторождения "Амулдаг" (Амулсар), действующего в Армении, продолжается без соблюдения каких-либо экологических норм и без учета документов по оценке воздействия на окружающую среду.

"Отходы, образующиеся в результате эксплуатации золотоносного месторождения "Амулдаг" (Амулсар), сбрасываются в реку Баргушад (Воротан) и через реку Хакари загрязняют реку Араз. Это наносит серьезный ущерб окружающей среде, биоразнообразию, водоемам. Месторождение "Амулдаг" находится в 13 километрах от города Истису, месторождения природной минеральной воды. Таким образом, эксплуатация этого месторождения наносит разрушительный ущерб минеральным источникам Истису. Это также создает серьезные проблемы для здоровья людей. Месторождение расположено в местности между реками Арпачай и Базарчай. Обе реки, протекая по территории Азербайджана, впадают в реку Араз, а оттуда в Каспийское море. Это создает серьезные проблемы не только для Азербайджана, но и для всех прикаспийских стран", - сказала она.

Она также упомянула, что более 100 организаций гражданского общества и экоактивистов в Армении выступили в поддержку того, что эксплуатация месторождения "Амулдаг" представляет серьезную угрозу биоразнообразию и водным ресурсам.

Председатель общественного объединения "Служба во имя здоровья" Парвана Велиева в своем выступлении отметила, что работы на золотоносном месторождении "Амулдаг" не проводятся в условиях прозрачности, в результате эксплуатации месторождения все реки и пресноводные ресурсы вокруг загрязнены радиоактивными веществами. По ее словам, при эксплуатации золота в горнодобывающей промышленности на рассматриваемом месторождении используется цианогенная технология, которая запрещена во многих странах.

"Это также представляет серьезную угрозу для месторождения минеральных вод Истису, озера Гёйча, реки Арпачай и даже Каспийского моря. Армянская сторона должна создать условия для проведения мониторинга на месторождении "Амулдаг".

Мы, как коалиция "Environmental Protection First", снова обращаемся к компаниям, работающим там. Они должны прекратить эксплуатацию этого месторождения или разместить документы об оценке воздействия на окружающую среду на своих веб-сайтах. Эта информация должна быть общедоступной. Требуем разрешить зарубежным и азербайджанским экспертам, работающим в сфере общественного здравоохранения и экологии, а также представителям неправительственных организаций осуществлять мониторинг месторождения. Должна быть создана возможность проведения экспертизы, ознакомления на месте с деятельностью месторождения, проведения определенных измерительных работ, изъятия проб", - сказала она.

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