Продолжается визит генералов азербайджанской армии в Турцию (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская делегация, находящаяся с визитом в Турции, посетила памятник Общенациональному лидеру нашего народа Гейдару Алиеву в одноименном парке в Анкаре и мавзолей-могилу основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка. С глубоким уважением была почтена светлая память великих лидеров Азербайджана и Турции.

Об этом Trend сообщили в пятницу в минобороны Азербайджана.

В рамках визита представители азербайджанской делегации встретились с министром национальной обороны Турецкой Республики Яшаром Гюлером и начальником Генерального штаба Вооруженных сил генералом армии Метином Гюраком. На встречах было подчеркнуто, что военное сотрудничество между Азербайджаном и Турцией, равно как и сотрудничество в других областях, основывается на дружеских и братских отношениях, было выражено удовлетворение высоким уровнем двустороннего взаимодействия.

Высокопоставленные военнослужащие азербайджанской армии посетили учебные корпуса Высшей военной школы Сухопутных войск Национального университета обороны, ознакомились с материально-технической базой и созданными условиями. Была предоставлена подробная информация об учебном процессе.

В рамках визита азербайджанская делегация посетила различные командования и операционные центры Вооруженных Сил Турецкой Республики, а также военно-промышленные компании, где ознакомилась с деятельностью штабов, вооружением, техникой и средствами военного назначения.

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