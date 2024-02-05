В Азербайджане среднемесячная пенсия увеличится с 436 до 485 манатов

БАКУ /Trend/ - В результате повышения пенсий путем индексации в соответствии с новым распоряжением, прогнозируется увеличение размера среднемесячной пенсии с 436 манатов до 485 манатов, среднемесячной пенсии по возрасту с 467 манатов до 519 манатов.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил заместитель министра труда и социальной защиты населения Азербайджана Анар Керимов на состоявшейся 5 февраля пресс-конференции в связи с повышением пенсий путем индексации в соответствии с распоряжением Президента Ильхама Алиева.

"Новым распоряжением пенсионные капиталы, накопленные на индивидуальном лицевом счете застрахованных лиц, также увеличиваются путем индексации на 8,8 процента в соответствии с годовым уровнем индекса потребительских цен за предыдущий год на основе данных Госкомстата. Как видно, эти пенсионные капиталы индексируются и увеличиваются государством в начале каждого года наряду с отчислениями по социальному страхованию", - отметил замминистра.

По его словам, на финансирование пенсий в 2024 году законом "О бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2024 год" предусмотрено 6,5 миллиарда манатов.

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