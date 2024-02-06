МЧС Азербайджана о взрыве в котельной в Баку

БАКУ /Trend/ - В котельной, расположенной на проспекте Иншаатчилар Ясамальского района города Баку, произошел взрыв.

Как передает во вторник Trend, об этом сообщили в МЧС Азербайджана.

Сообщается, что в районе задействованы силы Государственной противопожарной охраны и службы особого риска министерства.

В ходе оперативной оценки обстановки на месте происшествия установлено, что в котельной произошел взрыв, а здание котельной пришло в негодность из-за воздействия взрывной волны.

Кроме того, были выбиты окна в соседнем здании, легковой автомобиль Toyota пришел в непригодность. В ходе инцидента один гражданин был госпитализирован с ожогами.

На месте происшествия силами МЧС были приняты необходимые меры безопасности.

В связи с происшествием ведется расследование.

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