На таможенном посту "Красный мост" ждут проезда 160 грузовых автомобилей

БАКУ /Trend/ - На таможенном посту "Красный мост", расположенном на границе Азербайджана и Грузии, ждут проезда 160 грузовых автомобилей.

Как сообщает в среду Trend, об этом сообщило Агентство наземного транспорта Азербайджана.

Согласно информации о количестве транспортных средств, ожидающих проезда на выходе из таможенно-пограничных пунктов, на таможенном посту "Самур" ждут проезда 54 грузовых автомобиля, на таможенном посту "Мазымгара" - 24, на таможенном посту "Астара" - 103, на таможенном посту "Билясувар" - 70, на таможенном посту "Ханоба" - 7.

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