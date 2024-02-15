Определились победители 8-го открытого чемпионата Азербайджана и открытого первенства Баку по прыжкам на батуте (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Определились победители и призеры соревнований 8-го открытого чемпионата Азербайджана и открытого первенства Баку по прыжкам на батуте, сообщает в четверг Trend.

Победители и призеры определились в индивидуальной программе.

В возрастной категории "малыши" (2017 года рождения) среди девочек первое место заняла Ана Бетлемидзе (Грузия), второе место - Нилай Исрафилова (клуб "Оджаг Спорт"), третье место – Селин Султани (Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по гимнастике).

В этой же возрастной категории среди мальчиков на высшую ступень пьедестала почета поднялся Давид Чхиквадзе (Грузия), второе место занял Алигусейн Мамедов (Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по гимнастике), третье место – Нахид Мамедли (клуб "Оджаг Спорт").

В возрастной категории "дети" (2014-2016 годов рождения) среди девочек золотую медаль завоевала Кристина Плеханови (Грузия), "серебро" у Нармин Бахадырлы (клуб "Оджаг Спорт"), бронзовую медаль завоевала Нурай Акперли (Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по гимнастике).

В возрастной категории "дети" среди мальчиков лучший результат показал Гиорги Делибашвили (Грузия), вторую позицию занял Ибрагим Насиров (клуб "Оджаг Спорт"), на третьем месте – Угур Ахмедли (Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по гимнастике).

В возрастной категории "пре-юниоры" (2012-2013 годов рождения) среди девочек "золото" завоевала Елена Киртадзе (Грузия), серебряная медаль у Айлин Агазале (Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по гимнастике), "бронза" у Марьям Ахундовой (клуб "Оджаг Спорт").

В возрастной категории "пре-юниоры" среди мальчиков на высшую ступень пьедестала почета поднялся Омар Гасымлы (Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по гимнастике), на втором месте – Давит Гаприндашвили (Грузия), третье место занял Никита Колесников (клуб "Оджаг Спорт").

В возрастной категории "юниоры" (2008-2011 годов рождения) среди девушек первое место заняла Мая Бочоридзе (Грузия), на второй позиции - Аян Шабанова (Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по гимнастике), третье место заняла Самира Гусейнова (клуб "Оджаг Спорт").

В возрастной категории "юниоры" среди юношей золотую медаль завоевал Цотнэ Чкаидзе (Грузия), "серебро" у Аммара Бахшалиева (Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по гимнастике), бронзовую награду завоевал Сабир Абдуррафи (Казахстан).

В возрастной категории "взрослые" (2007 года рождения и старше) среди девушек лучший результат показала Сельджан Махсудова (Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по гимнастике), второй стала Дарья Овчарук (Латвия), третью позицию заняла Диана Потелидзе (Грузия).

В возрастной категории "взрослые" (2007 года рождения и старше) среди юношей первое место занял Гусейн Аббасов (Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по гимнастике), на второй позиции – Алексей Ищенко (Казахстан), на третьем месте – Мехти Алиев (клуб "Оджаг Спорт").

Отметим, что в Бакинском Олимпийском спортивном комплексе 15-16 февраля проходят соревнования 8-го открытого чемпионата Азербайджана и открытого первенства Баку по прыжкам на батуте. Участниками соревнований являются 110 спортсменов, представляющих клуб "Оджаг Спорт", Специализированную детско-юношескую школу олимпийского резерва по гимнастике, а также национальные сборные команды Казахстана, Латвии, Словении, Грузии, грузинские спортивные клубы "Шевардени" и "Батуми".

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