БАКУ /Trend/ - 16 февраля в Бакинском Олимпийском спортивном комплексе стартовал заключительный день соревнований 8-го открытого чемпионата Азербайджана и открытого первенства Баку по прыжкам на батуте, сообщает в пятницу Trend.

Сегодня гимнасты выполняют синхронные прыжки на батуте.

В целом участниками соревнований являются 110 спортсменов, представляющие клуб "Оджаг Спорт", Специализированную детско-юношескую школу олимпийского резерва по гимнастике, а также национальные сборные команды Казахстана, Латвии, Словении, Грузии, грузинские спортивные клубы "Шевардени" и "Батуми".

Гимнасты выступают в возрастных категориях "малыши" (2017 года рождения), "дети" (2014-2016 годов рождения), "пре-юниоры" (2012-2013 годов рождения), "юниоры" (2008-2011 годов рождения) и "взрослые" (2007 года рождения и старше).

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