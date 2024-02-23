В Азербайджане установлены штрафы за организацию пассажироперевозок автотранспортом при отсутствии договора

БАКУ /Trend/ - Договор на перевозку пассажиров автомобильным транспортом по регулярному внутригородскому, междугородному и международному маршруту заключается с перевозчиком - победителем конкурса.

Об этом в ответ на запрос Trend сообщили в Азербайджанском агентстве наземного транспорта при министерстве цифрового развития и транспорта.

"Так, с учетом материально-технической базы победителя конкурса, по каждому внутригородскому (внутрирайонному), междугородному (межрайонному) маршруту заключается договор на перевозку пассажиров (организацию пассажирских перевозок) по соответствующему маршруту на срок до 5 лет, но не менее 3 лет, а по международному маршруту - на срок до 3 лет, но не менее 1 года.

Согласно статье 13 закона Азербайджанской Республики "Об автомобильном транспорте" договор о перевозке пассажиров считается разрешением в сфере пассажирских перевозок автомобильным транспортом.

Должностные лица, осуществляющие регулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом без договора о перевозке пассажиров по регулярным внутригородским, междугородным и международным маршрутам, будут оштрафованы на сумму 300 манатов, юридические лица - на сумму 1200 манатов", - отмечается в сообщении.

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