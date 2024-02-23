В Баку почтили память Адиля Багирова (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня исполняется 100 лет со дня рождения полковника Адиля Багирова, видного сотрудника азербайджанских спецслужб. По этому случаю группа руководителей и участников Общественного объединения ветеранов спецслужб "Альянс" посетила могилу Адиля Багирова во Второй Аллее почетного захоронения, возложила цветы.

Ветераны спецслужб почтили память полковника Адиля Багирова, поделились своими воспоминаниями о его жизни и деятельности.

Адиль Багиров родился 24 февраля 1924 года в городе Шуша. В 1960 году он окончил юридический факультет Азербайджанского Государственного универститета им. С.М. Кирова. С 1 мая 1943 года Багиров служил в органах государственной безопасности. Более 40 лет Адиль Багиров с честью служил Родине на различных должностях в спецслужбах, выйдя в запас в 1987 году. С 1987 по 2012 годы Багиров занимал должность начальника Гостевого дома "Улдуз" - Резиденции Президента Азербайджана. Был награжден нагрудным знаком "Почетный сотрудник органов безопасности".

В своих воспоминаниях Адиль Багиров отмечал, что испытывает гордость от того, что посвятил свою жизнь службе в органах государственной безопасности. "Я горжусь тем, что в таком почетном деле, как защита государственной безопасности Азербайджана, есть и мой вклад. Счастлив, что с 20 лет я работал в одной структуре с великой личностью, профессиональным чекистом, человеком, обладавшим феноменальной памятью и выдающимся интеллектом - общенациональным лидером Гейдаром Алиевым".

Полковник подчеркивал, что благодаря усилиям и политике Президента Ильхама Алиева Азербайджан продемонстрировал выдающиеся темпы развития. "Мы видим, как стремительно происходят значительные улучшения во всех областях: в экономике, образовании, науке, культуре - одним словом, везде. Видим проводимые реформы, растущие день ото дня темпы динамического развития. Мое сердце наполняется гордостью, когда я вижу, как из года в год растут государсвенный бюджет страны и ее экономический потенциал, укрепляются международные позиции Азербайджана", - говорил в своих воспоминаниях Адиль Багиров.

Адиль Багиров скончался 8 августа 2012 года. Он навсегда останется в памяти родных, коллег и близких.

Allah rəhmət eləsin!