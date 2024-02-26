"Air Astana" приглашает совершить гастрономический визит в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Крупнейшая авиакомпания Центральной Азии "Air Astana" (Казахстан) призвала совершить гастрономический визит в гостеприимный Азербайджан.

Как сообщает в понедельник Trend, в связи с этим в Telegram-канале авиакомпании опубликована публикация о блюдах Азербайджана.

"Откройте для себя богатство вкусов и ароматов, отправившись в гастрономический тур в гостеприимный Азербайджан", - говорится в публикации.

Авиакомпания также отметила топ-5 блюд, которые должны попробовать гости прибывшие в "Страну огней".

"Плов - изысканное блюдо из риса, мяса, сухофруктов, орехов и специй. Плов в Азербайджане готовят с особым мастерством.

Долма - классическое азербайджанское блюдо, представляющее собой начиненные фаршем из мяса и риса виноградные листья или овощи.

Пити - традиционное азербайджанское мясное блюдо, которое подается в глиняных горшках. Оно готовится из мяса, картофеля, лука, томатов, костей и пряностей.

Кутабы - тонкие лепешки из теста, начиненные фаршем из мяса, зелени, сыра или тыквы. Это популярное уличное блюдо в Азербайджане, которое обычно подают с натуральным йогуртом или соусом из граната.

Шекербура - традиционное азербайджанское сладкое блюдо, представляющее собой тонкие слои теста, наполненные фаршем из орехов, сахара, меда и специй", - также говорится в публикации.

Отметим, что "Air Astana" выполняет рейсы в Баку из казахстанских городов Алматы, Астана и Актау. Рейсы выполняются 7 раз в неделю.

Из них "Air Astana" совершает по 2 рейса в неделю в направлении Астана - Баку - Астана и Алматы - Баку - Алматы, а 3 рейса в неделю выполняет "FlyArystan" (входит в группу "Air Astana") в направлении Актау - Баку - Актау.

Отметим также, что в течение 2023 года Азербайджан посетили 58 072 туриста из Казахстана. Это на 91 процент больше, чем в 2022 году (30 350 туристов).

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