БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будет сокращено количество муниципалитетов.

Как сообщает во вторник Trend, в связи с этим на заседании комитета по региональным вопросам Милли Меджлиса (парламент), назначенном на 1 марта, будут рассмотрены законопроект "Об объединении, функционировании, отделении и упразднении муниципалитетов" (первое чтение) и законопроект "О статусе муниципалитетов" (первое чтение).

Член комитета Таир Рзаев сообщил Trend, что после создания муниципалитетов в Азербайджане проводились постоянные реформы.

"В Азербайджане много муниципалитетов, которые обязательно должны быть объединены или упразднены. Законопроекты, подлежащие обсуждению, связаны с этим", - подчеркнул Т.Рзаев.

Отметим, что председатель парламентского комитета по региональным вопросам Сиявуш Новрузов на заседании Милли Меджлиса 23 февраля заявил, что муниципалитеты сел с численностью населения менее 3 тысяч человек будут объединены и созданы крупные муниципалитеты, что также улучшит социально-экономическое положение муниципалитетов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!