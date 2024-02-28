В этом году уровень воды в реках Большого Кавказа превышает норму на 88% - Умайра Тагиева

БАКУ /Trend/ - В этом году уровень воды в реках Большого Кавказа превышает норму на 88 процентов, что на 38 процентов больше, чем в прошлом году.

Как сообщает в среду Trend, об этом на общественных слушаниях в парламенте Азербайджана на тему "Водное хозяйство страны: проблемы и новые вызовы" сказала заместитель министра экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева.

Она отметила, что уровень водности в реках Малого Кавказа на 35 процентов превышает норму.

"Из-за изменений климата прогнозы на будущее по водным ресурсам нельзя назвать оптимистичными, и поэтому вопрос эффективного использования водных ресурсов очень актуален", - добавила Тагиева.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!