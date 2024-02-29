БАКУ /Trend/ - Обучение в Турецко-азербайджанском университете будет бесплатным.

Как сообщает в четверг Trend, об этом, выступая на брифинге для СМИ, заявил министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев.

Министр отметил, что на начальном этапе в Турецко-азербайджанский университет предусмотрено принять 100 студентов.

"План приема предусматривает ежегодно дополнительные 100-200 мест. Обучение в этом вузе будет бесплатным. Обучение будет организовано на английском и турецком языках", - добавил Э.Амруллаев.

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