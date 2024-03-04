В Баку вокруг сада Хагани будут проведены работы по благоустройству

БАКУ /Trend/ - За последние годы количество автомобилей в Баку значительно увеличилось, в связи с чем проводятся соответствующие мероприятия, направленные на снижение скопления автомобилей вокруг центральных улиц и парков.

Как передает в понедельник Trend, об этом сообщил журналистам начальник отдела Исполнительной власти города Баку Метин Гусейнов.

По его словам, в рамках мероприятий планируется ограничить движение автомобилей вокруг сада Хагани и провести работы по благоустройству на основе специального проекта.

"Основная цель этих работ - обеспечение комфорта жителей и гостей нашего города", - добавил он.

Отметим, что с 4 марта движение транспорта вокруг сада Хагани ограничено. На следующем этапе движение автомобилей будет ограничено также на близлежащих улицах в выходные дни.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!