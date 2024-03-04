Центр аналитической экспертизы предупредил импортеров лекарств

БАКУ /Trend/ - В соответствии с изменениями, внесенными в закон Азербайджанской Республики "О лекарственных средствах" от 14 июля 2023 года № 979-VIQD, были установлены случаи отказа от выдачи разрешения на импорт лекарственных средств в Азербайджанскую Республику.

Об этом Trend сообщили в Центре аналитической экспертизы.

Так, в соответствии со статьей 9-1.16.2 закона, одним из таких случаев является принятие решения об отказе в выдаче разрешения на ввоз лекарственных средств (за исключением лекарственных средств, ввозимых в целях государственной регистрации, предназначенных для демонстрации на выставке, для лечения редких и требующих специфического лечения заболеваний), если ввозимые лекарственные средства не внесены в государственный реестр лекарственных средств или срок действия государственной регистрации истек до выдачи разрешения на ввоз лекарственных средств.

"То есть необходимо, чтобы импортируемое в страну лекарственное средство находилось в государственном реестре на день выдачи разрешения на ввоз. Это означает, что регистрационное удостоверение должно быть действительно на день выдачи разрешительного письма Центра. В противном случае импорт не будет разрешен", - отметили в Центре.

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