В Азербайджане станет возможной приватизация средств спутниковой связи

БАКУ /Trend/ - Средства спутниковой связи на геостационарных орбитах исключаются из перечня государственной собственности, приватизация которой запрещена.

Как сообщает Trend, данный вопрос нашел отражение в изменении в закон "О приватизации государственного имущества", обсуждавшемся сегодня на заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Так, из статьи 6.2.1 закона (виды имущества, приватизация которых запрещена) исключаются слова "средства спутниковой связи на геостационарных орбитах".

После обсуждения изменение было вынесено на голосование и принято в первом чтении.

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