БАКУ /Trend/ - Гурбан Гурбанов поблагодарил турецких болельщиков «Карабаха».

Как сообщает Trend со ссылкой на İdman.biz, 52-летний спортивный специалист, отвечая на вопрос турецкого журналиста на пресс-конференции, посвященной первой игре в 1/8 финала Лиги Европы против «Байера», сказал, что азербайджанцы всегда стараются поддержать турецкий футбол.

«Очень приятно видеть вас в Баку. Я могу только поблагодарить вас. Мы, азербайджанцы, всегда смотрели турецкий футбол и старались его поддерживать. И это взаимно. Потому что мы чувствуем поддержку турецких болельщиков не только в Баку, но и в гостях. Дополнительная сила, дополнительная мотивация. Когда рядом наши братья, мы еще сильнее», - сказал он.

Отметим, что завтра "Карабах" примет "Байер" на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку.

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