Водохранилище в селе Забух будет введено в эксплуатацию в этом году - Заур Микаилов

БАКУ /Trend/ - В этом году ожидается завершение строительства и сдача в эксплуатацию водохранилища в селе Забух Лачинского района.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил председатель Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана Заур Микаилов на конференции, посвященной международной выставке и конференции по водному хозяйству - "Baku Water Week" в Баку.

Он отметил, что в Азербайджане планируется восстановить около 20 водных каналов.

"В настоящее время на 6-и из них продолжаются работы по восстановлению, на двух - начинаются работы, а на 12-и - завершаются подготовительные работы", - добавил он.

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