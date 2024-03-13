Водохранилище в селе Забух будет введено в эксплуатацию в этом году - Заур Микаилов

БАКУ /Trend/ - В этом году ожидается завершение строительства и сдача в эксплуатацию водохранилища в селе Забух Лачинского района.
Как сообщает в среду Trend, об этом заявил председатель Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана Заур Микаилов на конференции, посвященной международной выставке и конференции по водному хозяйству - "Baku Water Week" в Баку.
Он отметил, что в Азербайджане планируется восстановить около 20 водных каналов.
"В настоящее время на 6-и из них продолжаются работы по восстановлению, на двух - начинаются работы, а на 12-и - завершаются подготовительные работы", - добавил он.
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