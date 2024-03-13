Назван объем средств на повышение зарплат работников налоговой сферы в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В случае применения всех положений, касающихся социального обеспечения работников налоговой сферы, общий объем этих средств составит 4,9 миллиона манатов.

Об этом на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по экономической политике, промышленности и предпринимательству сказала заместитель начальника Государственной налоговой службы Самира Мусаева, сообщает Trend.

По ее словам, в настоящее время в налоговых органах работают 2 718 должностных лиц.

Отметим, что согласно предложенной поправке в "Положение о службе в государственных налоговых органах", повышаются оклады должностных лиц налоговых органов, установленные в связи со специальными званиями. Согласно изменениям, предлагается повысить с 60 манатов до 200 манатов оклад, установленный по специальному званию действительного советника государственной налоговой службы, с 54 манатов до 180 манатов - по специальному званию советника государственной налоговой службы 1-го ранга, с 51 до 160 манатов - по специальному званию советника государственной налоговой службы 2-го ранга, с 48 до 145 манатов - по специальному званию советника государственной налоговой службы 3-го ранга (государственный советник юстиции 3-го ранга), с 45 до 130 манатов - по специальному званию главного советника налоговой службы (главного советника юстиции), с 42 до 115 манатов - по специальному званию советника налоговой службы (советника юстиции), с 39 до 100 манатов - по специальному званию младшего советника налоговой службы (младшего советника юстиции), с 36 до 80 манатов - по специальному званию инспектора 1-го ранга (юрист 1-го ранга), с 33 до 65 манатов - по специальному званию инспектора 2-го ранга (юрист 2-го ранга), с 30 до 55 манатов - по специальному званию инспектора 3-го ранга (юрист 3-го ранга).

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