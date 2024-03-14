Основная причина успехов Гурбана Гурбанова на тренерской работе - это его характер - Муса Гурбанов (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Основная причина успехов Гурбана Гурбанова на тренерской работе - это его характер.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на idman.biz, об этом в передаче "İdman Bizdə" сказал ветеран азербайджанского футбола, брат главного тренера "Карабаха" Гурбана Гурбанова Муса Гурбанов.

59-летний специалист подчеркнул, что успех его брата как тренера обусловлен упорным трудом.

"Мы с Гурбаном пришли в футбол немного поздно. В основе его успеха лежит упорный труд. Во всех командах, в которых мы играли, игроки тренировались по 2-3 часа, а Гурбан работал в три раза больше. Потому что ни у меня, ни у Гурбана не было того врожденного таланта, который был у некоторых футболистов. Однако наш упорный труд и работоспособность вывели нас на этот уровень. Выступая в России, Гурбан даже записывал в блокнот упражнения понравившихся ему специалистов. Я также использовал эти блокноты, когда работал", - сказал М.Гурбанов.

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