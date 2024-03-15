У наиболее уязвимых слоев населения есть много ожиданий на будущее - Хакима Эль Хаите

БАКУ/ Trend/ - У наиболее уязвимых слоев населения, есть много ожиданий на будущее.

Об этом сказала в пятницу Trend специальный посланник Королевства Марокко по вопросам изменения климата, президент Либерального Интернационала Хакима Эль Хаите в рамках XI Глобального Бакинского форума.

"Первым решением по вопросу изменения климата является выполнение обещаний, данных в рамках Парижского соглашения", - подчеркнула она.

По ее словам, вторым важным решением является ответственность.

"Ответственность - это механизм, который устанавливает прозрачность того, кто прилагает усилия для снижения выбросов CO2, кто во что инвестирует и т.д. И этот механизм должен быть согласован на COP29. Я думаю, что именно этот механизм заставит страны признать свою ответственность", - отметила она.

Хакима Эль Хаите также упомянула, что в мире сейчас очень неспокойно.

"Мы живем в мире войн. И, как я уже сказала, изменение климата, как и война, убивает людей. Изменение климата породит волны миграции. Так что же мы делаем в этой связи? Где приоритет? Как мы можем справиться с этими проблемами, пока мы вкладываем деньги в войну и обязываем страны отчислять 1,5 процента своего ВВП на оборону?", - добавила она.

Отметим, что в XI Глобальном Бакинском форуме принимают участие представители многих стран, а также престижных международных организаций: более 350 гостей из более чем 70 стран.

На форуме, который продлится до 16 марта, пройдут глобальные дискуссии по итогам COP28 и подготовке к COP29, будут рассмотрены факторы, создающие угрозы новому миропорядку, а также вопросы безопасности и перспективы обеспечения мира, построения устойчивости в раздробленном мире, его влияния на глобальный мир, будут обсуждены пути решения стоящих перед человечеством вызовов, затронуты конфликты и мегаугрозы, сотрясающие мир, включая вопросы климата, продовольственной и ядерной безопасности. В то же время состоятся дискуссии о роли военных и экономических союзов в глобальном управлении, региональных перспективах, Европейском союзе и его отношениях с соседями, молодежной политике, путях повышения устойчивости к глобальным вызовам, неравенстве, нехватке природных ресурсов и вопросах миграции, искусственного интеллекта, а также новых парадигмах безопасности в эпоху дронов и кибероружия.

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