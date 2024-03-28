Проводятся практические занятия с курсантами Военного института имени Гейдара Алиева (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с учебным планом и программой Военного института имени Гейдара Алиева на 2023-2024 годы, проводятся практические занятия с курсантами факультета ВМС.

Как сообщает в четверг Trend, информацию об этом распространило минобороны Азербайджана.

"В ходе учений на главном командном пункте были выполнены практические задачи по организации управления, приведению боевых кораблей в состояние готовности к походу и бою, ведению посредством радиолокационной станции технического и визуального наблюдения во время движения, организации сигнальной связи семафорными флагами.

На практических занятиях, проводимых в азербайджанском секторе Каспийского моря, были разъяснены правила безопасности управления и эксплуатации двигателей в машинном отсеке судна.

Основное внимание на занятиях уделяется дальнейшему совершенствованию теоретических знаний и практических навыков, приобретенных курсантами в процессе обучения", - говорится в информации ведомства.

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