Минтранспорта Азербайджана о работе нового центра транспортного обмена в Баку

БАКУ /Trend/ - С сегодняшнего дня на 12 регулярных маршрутных линиях в рамках проекта нового центра транспортного обмена, созданного рядом со станцией метро "Гянджлик" в Баку, будет функционировать 181 автобус.

Об этом в пятницу сообщает Trend со ссылкой на министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана.

Отметим, что Азербайджанское агентство наземного транспорта (AYNA) реализовало очередной проект по предоставлению населению качественных услуг общественного транспорта. Так, рядом со станцией метро "Гянджлик" создан новый центр транспортного обмена для обеспечения удобного проезда пассажиров. Перед Республиканским стадионом имени Тофига Бахрамова построена соответствующая транспортная инфраструктура. Установлены остановочные пункты для регулярных маршрутных автобусов. На стоянке размещены схемы маршрутов и таблички. Фонарные столбы заменены на новые, проложена новая дорога, установлены дорожные знаки и проложены линии разметки. Организована полоса для движения автобусов, на въезде на подземную парковку торгового центра"Gənclik Mall" установлен светофор.

Новый хаб имеет большое значение с точки зрения повышения комфорта и безопасности пассажиров, улучшения транспортных условий для автобусов, а также уменьшения плотности движения и заторов на улице Фатали хана Хойского.

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