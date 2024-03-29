В Баку начинается частичное субсидирование пригородных пассажирских перевозок - АЖД

БАКУ /Trend/ - В Баку начинается частичное субсидирование пригородных пассажирских перевозок ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД).

Как сообщает в пятницу Trend, информацию об этом распространило ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Было отмечено, что "Правила предоставления субсидий на деятельность по пассажироперевозкам на Бакинской пригородной железнодорожной линии", утвержденные решением №178 Кабинета министров Азербайджанской Республики от 27 марта 2024 года, определяют правила расчета суммы субсидии, процедуры прогнозирования и требования к ее выплате.

"Соответствующее решение распространяется на пассажирские перевозки ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) по маршруту Абшеронской кольцевой железной дороги.

Финансирование АЖД пассажирских перевозок по пригородным маршрутам Баку поможет обеспечить более безопасное, комфортное и эффективное обслуживание существующего парка поездов, частично компенсируя финансовые трудности, возникающие в этом направлении.

Россия, Казахстан, Турция, Швейцария, Австрия, Франция, Германия, а также другие страны Европейского союза имеют многолетний опыт субсидирования железнодорожных пассажирских перевозок. Эта практика уже начинает применяться и в нашей стране", - говорится в информации АЖД.

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