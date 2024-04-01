Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Отчет о деятельности Счетной палаты Азербайджана направлен в Милли Меджлис

Общество Материалы 1 апреля 2024 12:18 (UTC +04:00)
Отчет о деятельности Счетной палаты Азербайджана направлен в Милли Меджлис

Читайте Trend в

Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Сегодня состоялось очередное заседание Коллегии под председательством председателя Счетной палаты Азербайджанской Республики Вугара Гюльмамедова.

Как сообщает в понедельник Trend, на заседании Коллегии обсуждался "Отчет о деятельности Счетной палаты Азербайджанской Республики в 2023 году", было принято соответствующее решение об утверждении и направлении отчета в Милли Меджлис Азербайджанской Республики.

Затем были рассмотрены текущие вопросы, связанные с деятельностью Счетной палаты.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости