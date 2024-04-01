Отчет о деятельности Счетной палаты Азербайджана направлен в Милли Меджлис

БАКУ /Trend/ - Сегодня состоялось очередное заседание Коллегии под председательством председателя Счетной палаты Азербайджанской Республики Вугара Гюльмамедова.

Как сообщает в понедельник Trend, на заседании Коллегии обсуждался "Отчет о деятельности Счетной палаты Азербайджанской Республики в 2023 году", было принято соответствующее решение об утверждении и направлении отчета в Милли Меджлис Азербайджанской Республики.

Затем были рассмотрены текущие вопросы, связанные с деятельностью Счетной палаты.

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