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АФФА обсудит формат Премьер-лиги Азербайджана

Общество Материалы 2 апреля 2024 17:21 (UTC +04:00)
АФФА обсудит формат Премьер-лиги Азербайджана

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Будут проведены обсуждения о формате азербайджанской Премьер-лиги и количестве клубов в чемпионате.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал новый президент АФФА Ровшан Наджаф на пресс-конференции, состоявшейся после отчетно-выборной конференции.

Он отметил, что в настоящее время нового решения по этому поводу нет.

"Для этого нужно провести определенный анализ. При принятии решения будет учитываться опыт в Азербайджане и других странах", - добавил Р.Наджаф.

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