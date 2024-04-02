АФФА обсудит формат Премьер-лиги Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Будут проведены обсуждения о формате азербайджанской Премьер-лиги и количестве клубов в чемпионате.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал новый президент АФФА Ровшан Наджаф на пресс-конференции, состоявшейся после отчетно-выборной конференции.

Он отметил, что в настоящее время нового решения по этому поводу нет.

"Для этого нужно провести определенный анализ. При принятии решения будет учитываться опыт в Азербайджане и других странах", - добавил Р.Наджаф.

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