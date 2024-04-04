В Азербайджане состоялись мероприятия по случаю восьмой годовщины апрельских боев (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - По поручению министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова в видах войск, воинских объединениях и соединениях азербайджанской армии, а также в специальных военно-учебных заведениях состоялся цикл мероприятий по случаю восьмой годовщины победы в апрельских боях 2016 года.

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство обороны, военнослужащие, участники апрельских боев, члены семей шехидов и представители общественности посетили Вторую Аллею шехидов, возложили венки и цветы на могилы шехидов, воздав дань памяти героям.

На мероприятиях сначала минутой молчания была почтена память Общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя территориальной целостности нашей Родины, прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Выступившие на мероприятии рассказали о причинах начала апрельских боев, нанесении азербайджанским солдатом в ходе этих боев сокрушительных ударов по врагу, проявленном профессионализме, образцах мужества и героизма. Было подчеркнуто, что победа, одержанная в апрельских боях, стала началом Великой победы, достигнутой нами в ходе успешной Гюннутской операции, Товузских боев, Отечественной войны и локальных антитеррористических мероприятий.

В художественной части мероприятия были продемонстрированы документальные фильмы, посвященные апрельским боям, прозвучали стихи, были представлены музыкальные номера на патриотическую тему и литературно-музыкальная композиция в исполнении солистов Армейского идеологического и культурного центра имени Ази Асланова.

Азербайджанские военнослужащие также навестили семьи шехидов и поинтересовались их нуждами и пожеланиями.