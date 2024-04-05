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В апелляционные суды Азербайджана назначаются новые судьи

Общество Материалы 5 апреля 2024 12:26 (UTC +04:00)
В апелляционные суды Азербайджана назначаются новые судьи

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане назначаются новые судьи апелляционных судов Баку, Гянджи, Сумгайыта, Шеки и Ширвана.

Как сообщает в пятницу Trend в связи с этим на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана были обсуждены нижеприведенные законопроекты.

1. О назначении судей Верховного суда Азербайджанской Республики.

2. О назначении судьи Верховного суда Нахчыванской Автономной Республики.

3. О назначении и освобождении от должностей судей Бакинского апелляционного суда.

4. О назначении и освобождении от должностей судей Апелляционного суда Гянджи.

5. О назначении и освобождении от должностей судей Сумгайытского апелляционного суда.

6. О назначении судей Шекинского апелляционного суда.

7. О назначении и освобождении от должностей судей Ширванского апелляционного суда.

После обсуждения вопрос был вынесен на голосование и принят.

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