В апелляционные суды Азербайджана назначаются новые судьи

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане назначаются новые судьи апелляционных судов Баку, Гянджи, Сумгайыта, Шеки и Ширвана.
Как сообщает в пятницу Trend в связи с этим на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана были обсуждены нижеприведенные законопроекты.
1. О назначении судей Верховного суда Азербайджанской Республики.
2. О назначении судьи Верховного суда Нахчыванской Автономной Республики.
3. О назначении и освобождении от должностей судей Бакинского апелляционного суда.
4. О назначении и освобождении от должностей судей Апелляционного суда Гянджи.
5. О назначении и освобождении от должностей судей Сумгайытского апелляционного суда.
6. О назначении судей Шекинского апелляционного суда.
7. О назначении и освобождении от должностей судей Ширванского апелляционного суда.
После обсуждения вопрос был вынесен на голосование и принят.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!