Азербайджанские гимнасты завоевали "золото" и "серебро" чемпионата Европы

БАКУ /Trend/ - Члены сборной Азербайджана по прыжкам на батуте завоевали медали чемпионата Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке (тамблинг), сообщили в пятницу Trend в Федерации гимнастики Азербайджана.

Чемпионат Европы проходит 3-7 апреля в городе Гимарайнш (Португалия).

Юниорки Аян Шабанова и Самира Гусейнова, выступающие в программе синхронных прыжков на батуте, завоевали "серебро". Отметим, что это первая серебряная награда, завоеванная юношеской женской синхронной парой в истории батутной гимнастики Азербайджана.

Юниоры Али Нифталиев и Аммар Бахшалиев, также выступающие в программе синхронных прыжков на батуте, завоевали золотую медаль.

Напомним, что ранее в командном зачете среди взрослых гимнастов сборная Азербайджана по прыжкам на акробатической дорожке завоевала "золото" чемпионата. В состав команды вошли Тофиг Алиев, Михаил Малкин, Билал Гурбанов и Адиль Гаджизаде.

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