Определилась позиция ФК "Карабах" в Европе

БАКУ /Trend/ - В мировом рейтинге клубов, объявленном IFFHS, чемпион Азербайджана занимает 33-ю строчку среди европейских команд.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на İdman.biz, у подопечных Гурбана Гурбанова 176,75 очка.

Таким образом, "Карабах" является лидером среди клубов постсоветского пространства. "Нефтчи" с 62 очками занимает 220-е место в Европе, а "Сабах" - 238-е (58,75 очка).

Отметим, что лидером среди европейских футбольных клубов является "Манчестер Сити" (401 очко).

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