Азербайджанские дзюдоисты заняли первое место на Кубке Европы

БАКУ /Trend/ - Во второй день турнира Кубка Европы среди юниоров, проходящего в Берлине, азербайджанские дзюдоисты завоевали 1 золотую, 1 серебряную и 1 бронзовую медаль.

Как передает Trend, завоевав на турнире 4 золотые, 3 серебряные и 3 бронзовые медали, азербайджанские спортсмены заняли 1-е место в общем зачете и среди юношей.

Во второй день соревнований среди юношей четверо азербайджанских дзюдоистов вышли на татами в весовых категориях 73 килограмма, 81 килограмм и +90 килограммов. Джесур Ибадлы (73 килограмма) завоевал серебряную медаль. Выступавшие в весовой категории 81 килограмм Али Газимамедов завоевал золотую, а Мехди Аббасов – бронзовую медаль. Субхан Ахундов (+90 килограммов) занял 5-е место.

На молодежном Кубке Европы в польском городе Познань азербайджанские дзюдоисты завоевали 1 золотую и 1 серебряную медаль. Национальная команда заняла 7-е место в общем зачете и 3-е место среди девушек. Фарида Мирзоева завоевала золото, а Кенуль Алиева – серебро. Обе спортсменки выступали в весовой категории 48 килограммов.