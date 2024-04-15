Ниджат Абасов ждет встречи с Накамурой

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Торонто пройдет 10-й тур турнира претендентов по шахматам.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на İdman.biz, азербайджанский гроссмейстер Ниджат Абасов черными фигурами сыграет против Хикару Накамуры.

В данный момент американец идет на четвертом месте, а Н.Абасов замыкает таблицу.

Их встреча в первом круге завершилась вничью.

10-й тур

Хикару Накамура - Ниджат Абасов

Фабиано Каруана - Алиреза Фирузджа

Ян Непомнящий - Доммараджу Гукеш

Рамешбабу Праггнанандха - Видит Сантош Гуджарати

Турнирное положение:

1-2. Гукеш, Непомнящий - по 5,5 очка

3. Праггнанадха - 5

4-6. Накамура, Видит, Каруана - по 4,5

7. Фирузджа - 3,5

8. Абасов - 3.

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