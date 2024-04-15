Ниджат Абасов ждет встречи с Накамурой

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Торонто пройдет 10-й тур турнира претендентов по шахматам.
Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на İdman.biz, азербайджанский гроссмейстер Ниджат Абасов черными фигурами сыграет против Хикару Накамуры.
В данный момент американец идет на четвертом месте, а Н.Абасов замыкает таблицу.
Их встреча в первом круге завершилась вничью.
10-й тур
Хикару Накамура - Ниджат Абасов
Фабиано Каруана - Алиреза Фирузджа
Ян Непомнящий - Доммараджу Гукеш
Рамешбабу Праггнанандха - Видит Сантош Гуджарати
Турнирное положение:
1-2. Гукеш, Непомнящий - по 5,5 очка
3. Праггнанадха - 5
4-6. Накамура, Видит, Каруана - по 4,5
7. Фирузджа - 3,5
8. Абасов - 3.
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