Началось строительство дороги соединяющей автодорогу Барда-Агдам с поселком Аскеран (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Началось строительство дороги соединяющей автодорогу Барда-Агдам с поселком Аскеран.

Как сообщает в среду Trend, информацию об этом распространило Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

Было отмечено, что автомобильная дорога протяженностью 18 км, соединяющая 40-й километр автодороги Барда-Агдам с поселком Аскеран (кольцевая дорога города Агдам), строится в соответствии со II техническим уровнем с учетом плана развития Карабаха.

"В настоящее время на автомобильной дороге ведутся земляные работы по проекту. Так, с помощью специальной техники проводятся работы по удалению непригодного для использования грунта, расширению и профилированию дороги. Для этого на территорию строительства было привлечено необходимое количество силы.

Для обеспечения передачи воды согласно проекту, вдоль новостроящейся дороги ведется прокладка круглых труб различного диаметра, водопропускных труб, а также резервных переходов, предназначенных для подземных и коммуникационных линий в необходимых местах.

Завершение строительства автомобильной дороги позволит водителям и пассажирам, желающим проехать от города Барда в города Ханкенди, Шуша и Лачин, не въезжая в город Агдам, быстро и безопасно продолжать движение по данной кольцевой дороге.

Строительные работы проводятся в соответствии с требованиями "Строительных норм и правил" и составленным графиком под контролем руководства Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана.

Аскеранская автомобильная дорога считается одним из проектов дорожной инфраструктуры, реализуемых на территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов и сыграет важную роль в социально-экономическом развитии освобожденных от оккупации территорий Азербайджана", - говорится в сообщении Госагентства.

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