Ниджат Абасов сыграет против Алирезы Фирузджи

БАКУ /Trend/ - В Торонто после дня отдыха возобновляется турнир претендентов по шахматам.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на İdman.biz, в 11-м туре азербайджанский гроссмейстер Ниджат Абасов сыграет с Алирезой Фирузджой. Встреча соперников в первом круге завершилась вничью.

На данный момент Ниджат Абасов занимает восьмое место, набрав три очка.

11-й тур

Алиреза Фирузджа - Ниджат Абасов

Видит Сантош Гуджарати - Ян Непомнящий

Рамешбабу Праггнанандха - Хикару Накамура

Доммараджу Гукеш - Фабиано Каруана

Турнирное положение

1-2. Гукеш, Непомнящий - по 6 очков

3-5. Праггнанадха, Накамура, Каруана - по 5,5

6. Видит - 5

7. Фирузджа - 3,5

8. Абасов - 3.

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