Ниджат Абасов сыграет против Алирезы Фирузджи

БАКУ /Trend/ - В Торонто после дня отдыха возобновляется турнир претендентов по шахматам.
Как сообщает в среду Trend со ссылкой на İdman.biz, в 11-м туре азербайджанский гроссмейстер Ниджат Абасов сыграет с Алирезой Фирузджой. Встреча соперников в первом круге завершилась вничью.
На данный момент Ниджат Абасов занимает восьмое место, набрав три очка.
11-й тур
Алиреза Фирузджа - Ниджат Абасов
Видит Сантош Гуджарати - Ян Непомнящий
Рамешбабу Праггнанандха - Хикару Накамура
Доммараджу Гукеш - Фабиано Каруана
Турнирное положение
1-2. Гукеш, Непомнящий - по 6 очков
3-5. Праггнанадха, Накамура, Каруана - по 5,5
6. Видит - 5
7. Фирузджа - 3,5
8. Абасов - 3.
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