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Ниджат Абасов сыграет против Алирезы Фирузджи

Общество Материалы 17 апреля 2024 12:24 (UTC +04:00)
Ниджат Абасов сыграет против Алирезы Фирузджи

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend/ - В Торонто после дня отдыха возобновляется турнир претендентов по шахматам.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на İdman.biz, в 11-м туре азербайджанский гроссмейстер Ниджат Абасов сыграет с Алирезой Фирузджой. Встреча соперников в первом круге завершилась вничью.

На данный момент Ниджат Абасов занимает восьмое место, набрав три очка.

11-й тур

Алиреза Фирузджа - Ниджат Абасов
Видит Сантош Гуджарати - Ян Непомнящий
Рамешбабу Праггнанандха - Хикару Накамура
Доммараджу Гукеш - Фабиано Каруана

Турнирное положение

1-2. Гукеш, Непомнящий - по 6 очков
3-5. Праггнанадха, Накамура, Каруана - по 5,5
6. Видит - 5
7. Фирузджа - 3,5
8. Абасов - 3.

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