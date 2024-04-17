АФФА частично удовлетворила жалобу ФК "Имишли"

БАКУ /Trend/ - Сегодня состоялось заседание Апелляционного арбитражного суда АФФА.

Как передает в среду Trend со ссылкой на İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба ассоциации.

Организация рассмотрела жалобу ФК «Имишли». На 80-й минуте матча между командами «Мингячевир» - «Имишли», проходившего в рамках ХХ тура I лиги Азербайджана, Гильерме Силва, получивший красную карточку за грубое нарушение правил, был дисквалифицирован на 2 игры, а клуб оштрафован на 150 манатов.

К игроку будет применена непогашенная часть дисквалификации на 2 игры, то есть условие дисквалификации на 1 матч. Ему дали 3 месяца испытательного срока. Штраф остался в силе.

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