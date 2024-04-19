В Азербайджане в ряде случаев ипотека будет прекращена

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане ипотека будет прекращена, если держатель ипотеки откажется от требования или ипотеки.

Как сообщает в пятницу Trend, вопрос об этом нашел отражение в предложенной поправке к закону "Об ипотеке", которая обсуждалась сегодня на заседании Милли Меджлиса (парламент).

Изменением расширяются случаи прекращения ипотеки.

Отметим, что в прошлом году в Азербайджане было зафиксировано увеличение количества выданных ипотечных кредитов на 1,8 процента. Уполномоченные банки Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда выдали 5,6 тысячи ипотечных кредитов, из которых 3,9 тысячи были обычными, а 1,7 тысячи - льготными.

После обсуждения поправка была вынесена на голосование и принята в третьем чтении.

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