На искусственных земельных участках в азербайджанском секторе Каспия будут разрешены строительные работы

БАКУ /Trend/ - Строительная деятельность на искусственном земельном участке в азербайджанском секторе Каспия будет осуществляться в соответствии с требованиями Градостроительного и строительного кодекса Азербайджанской Республики.

Как сообщает в пятницу Trend, это нашло отражение в обсуждаемом сегодня на заседании Милли Меджлиса (парламент) законопроекте "О создании искусственных земельных участков в части Каспийского моря (озера), принадлежащей Азербайджанской Республике".

В проекте отмечается, что разрешение на строительство, выданное в связи с созданием искусственного земельного участка, также должно предусматривать строительство и учреждение объектов строительства на этом земельном участке.

Для целей Градостроительного и строительного кодекса Азербайджанской Республики, связанных с реализацией намерения строительства на искусственном земельном участке, проверяется соответствие проекта строительства Генеральному плану искусственного земельного участка, предусмотренному настоящим законом.

После обсуждения проект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

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