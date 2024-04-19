Полностью готов к чемпионату Европы - Балабей Агаев

БАКУ /Trend/ - Я полностью готов к чемпионату Европы.
Как сообщает Trend со ссылкой на İdman.biz, об этом сказал дзюдоист сборной Азербайджана Балабей Агаев (60 кг).
Он отметил, что верит в то, что добьется высокого результата на чемпионате Европы, который пройдет в Загребе.
«На эти соревнования еду с большими надеждами. Мобилизую все свои силы, чтобы добиться хорошего результата, выиграть золотую медаль. Мечта каждого спортсмена - стать олимпийским чемпионом. Мое желание после этих соревнований - Олимпийские игры», - сказал Агаев.
Отметим, что чемпионат Европы пройдет в Загребе 25-27 апреля.
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