В Азербайджане пройдет вступительный экзамен в магистратуру

БАКУ /Trend/ - 28 апреля 2024 года состоится вступительный экзамен в магистратуру высших учебных заведений Азербайджанской Республики (II попытка).

Об этом в понедельник Trend сообщили в Государственном экзаменационном центре Азербайджана.

Было отмечено, что для того, чтобы распечатать "Пропускной экзаменационный лист", бакалавры должны перейти по ссылке.

Следует отметить, что бакалаврам, придя на экзамен, необходимо иметь при себе оригинал документа, удостоверяющего личность, и "Пропускной экзаменационный лист". При отсутствии какого-либо из указанных документов или наличии несоответствия между документами бакалавр не допускается к экзамену.

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