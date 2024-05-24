Милли Меджлис принял ежегодный доклад по гендерному равенству

БАКУ /Trend/ - На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) была обсуждена информация о деятельности органа исполнительной власти, осуществляющего контроль за обеспечением гендерного равенства, в 2023 году.

Как сообщает в пятницу Trend, информацию представила председатель Госкомитета Азербайджана по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова.

Было отмечено, что в соответствии со статьей 20 закона Азербайджанской Республики "О гарантиях гендерного равенства (мужчин и женщин)", информация Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей за 2023 год отражает проделанную в прошлом году работу по выполнению международных обязательств по основным направлениям государственной политики в этой области и динамику прогресса по сравнению с предыдущими годами.

После обсуждения документ был поставлен на голосование и принят.

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